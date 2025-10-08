Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einmal Aachen, einmal zahlen, einmal Polen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Aachen, Geilenkirchen, Stolberg (ots)

Am gestrigen Dienstag konnte die Bundespolizei Aachen drei Haftbefehle vollstrecken.

Am Vormittag wurde ein 27-jähriger Deutscher in Geilenkirchen am Bahnhof angehalten und kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Aachen hatte einen Haftbefehl gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr verhängt. 36 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder 2160 Euro lautete das Urteil. Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit wurde er der JVA Aachen überstellt.

Gegen 13 Uhr wurde ein 30-jähriger Rumäne am Bahnhof Stolberg kontrolliert. Hier lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vor. 18 Tage oder 776 Euro waren hier hinterlegt. Dank eines Freundes konnte er die Haft umgehen. Dieser bezahlte die Geldstrafe vor Ort, sodass der Verurteilte im Anschluss weiterreisen durfte.

Nicht weiterreisen bzw. eine längere Reise wird ein 36-jähriger Pole antreten. Dieser wurde mittels europäischen Haftbefehles aus Polen gesucht. Knapp 2 Jahre Haft muss er verbüßen. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine von zwei Straftaten, für die er verurteilt wurde. Die zweite Straftat kann einem die Tränen in die Augen treiben. Er kaufte mehrfach Zwiebeln und Kartoffeln in Großmengen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Der Gesamt-schaden liegt hier bei ca. 28.000 Euro. Er wurde der JVA Aachen überstellt, von wo aus weitere Maßnahmen zum Zwecke der Auslieferung nach Polen getroffen werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell