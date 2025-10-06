Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte schlagen zwei Männer bewusstlos - Bundespolizei bittet um Hinweise

Emsdetten (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Bahnhof Emsdetten sind am Samstagabend (4. Oktober) zwei Männer im Alter von 29 und 35 Jahren bewusstlos geschlagen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollten die beiden Verletzten eine Auseinandersetzung zwischen zwei Dortmunder Fangruppen in der Westfalenbahn von Münster nach Emsdetten schlichten. Eine der Gruppierungen nahm dies allerdings zum Anlass die Männer zunächst verbal und nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Emsdetten auch körperlich anzugreifen. Durch die Schläge und Tritte verloren die beiden Angegriffenen kurzzeitig das Bewusstsein. Die Angreifer flüchteten unerkannt. Beide Verletzte wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch eine Auswertung der Videoaufzeichnungen wurden sowohl Bilder vom Angriff im Bahnhof Emsdetten als auch Bilder der vier unbekannten Angreifer im Hauptbahnhof Münster in sehr guter Qualität gesichert. Die Videoaufzeichnungen aus dem Zug wurden ebenfalls gesichert. Eine Auswertung steht noch aus.

Die vier Unbekannten nutzten die Westfalenbahn 90296 in der Zeit von 20:15 bis 20:36 Uhr und werden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: etwa 25-30 Jahre alt, kurze blonde Haare, pinkes Deutschland-Trikot mit dem Spielernamen Kimmich, schwarze Hose, weiße Sneaker

Unbekannter 2: ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, blaue Baseballmütze schwarze Jacke mit BVB-Emblem, weißer Hoodie, blaue Jeans, weiße Sneaker

Unbekannter 3: etwa 20-25 Jahre, stämmig, dunkler Irokesenschnitt, schwarzer Hoodie

Unbekannter 4: etwa 20-25 Jahre alt, dunkle Haare, Kinn- und Oberlippenbart, grauer Hoodie, hellblaue Hose, weiße Sneaker

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Angaben zur Identität der Unbekannten machen können, sich mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251/97437-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell