Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Obdachlose beklaut man nicht - Diebstahl mit Waffe wegen Billigwein -

Aachen (ots)

Ein ganz gewöhnlicher Abend am Aachener Hauptbahnhof. Die Bundespolizei bemerkt eine Gruppe Obdachloser, welche sich bei herbstlichen Temperaturen einen bescheidenen Schlafplatz im Raum der Schließfachanlage gesucht hat. Auf den Überwachungsaufnahmen bemerken Beamte einen jungen Mann, der den Raum betritt und einen Gegenstand wegnimmt. Der Mann entfernt sich schnellen Schrittes, kann jedoch von der hinzukommenden Streife in der Bahnhofsvorhalle gestellt werden. Stehlgut des 21-jährigen marokkanischen Täters war ein Tetrapack mit Wein im Wert von 1,89 Euro. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten eine Geflügelschere. Da diese einen gefährlichen Gegenstand darstellt, handelt es sich um einen Diebstahl mit Waffen. Der Mann konnte lediglich einen spanischen Aufenthaltstitel vorweisen. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Maßnahmen dauern an.

