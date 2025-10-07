PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle an den Hauptbahnhöfen Bochum und Gelsenkirchen

Bochum - Gelsenkirchen (ots)

Bei Kontrollen am Bochumer und Gelsenkirchener Hauptbahnhof entdeckten die Einsatzkräfte am 7. Oktober bei jeweils einem Mann einen offenen Haftbefehl.

Gegen 6 Uhr bat ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Gelsenkirchen die Bundespolizei um Unterstützung, um das Hausrecht gegenüber einem 46-Jährigen durchzusetzen. Bei der Kontrolle des wohnungslosen Mannes stießen die Beamten auf eine offene Fahndung der Staatsanwaltschaft München. Der Deutsche wurde wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.170 Euro (zuzüglich 86 Euro Kosten) oder einer 39-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Die Uniformierten verhafteten den Mann und überstellten ihn der Justizvollzugsanstalt, da er angab, die erforderliche Summe nicht aufbringen zu können.

Am Abend, gegen 19:20 Uhr, überprüften die Einsatzkräfte am Bochumer Hauptbahnhof einen syrischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Bochum nach ihm fahndete. Er musste entweder eine Geldstrafe in Höhe von 1.830 Euro begleichen oder eine 61-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Nachdem der 26-Jährige einen Verwandten kontaktiert hatte, kam dieser zur Bundespolizeiwache und beglich die erforderliche Summe. Anschließend entließen die Einsatzkräfte den wohnungslosen Mann aus der Wache.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

