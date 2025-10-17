PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Auseinandersetzungen im Bus

Suhl (ots)

Vier Männer im Alter zwischen 25 und 37 Jahren gerieten Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einem Linienbus in Suhl aneinander. Es kam zu verbalen Streitigkeiten, in deren Folge Glasflaschen aus den Fenstern des Busses geworfen wurden. Der Busfahrer stoppte daraufhin sein Fahrzeug an einer Haltestelle in der Großen Beerbergstraße. Der Streit mündete hier in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der jedoch keiner verletzt wurde. Einer der Beteiligten beruhigte sich trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizisten nicht und verhielt sich aggressiv gegenüber den anderen Personen, sodass er letztendlich in Gewahrsam genommen wurde. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

