Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus einer Werkstatt

Altersbach (ots)

In der Zeit vom 16.10.2025, 20:00 bis 17.10.2025, 17:30 Uhr 
entwendeten bislang noch unbekannte Täter eine akkubetriebene 
Handsäge und eine Astschere der Marke Einhell aus einer Werkstatt im 
Keller eines Wohnhauses, Am Bahnhof in Altersbach. 
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich 
unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 
0271040/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

