LPI-SHL: Diebstahl aus einer Werkstatt
Altersbach (ots)
In der Zeit vom 16.10.2025, 20:00 bis 17.10.2025, 17:30 Uhr entwendeten bislang noch unbekannte Täter eine akkubetriebene Handsäge und eine Astschere der Marke Einhell aus einer Werkstatt im Keller eines Wohnhauses, Am Bahnhof in Altersbach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0271040/2025 zu melden.
