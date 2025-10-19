PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Salzungen (ots)

Am 17.10. gegen 20:20 Uhr befand sich ein Pkw-Fahrer mit seinem dreijährigen Sohn auf der Leimbacher Straße in Bad Salzungen, wo er nach links in die Rhönstraße abbiegen wollte. Der Fahrer musste am Kreuzungsbereich an einer roten Ampel anhalten. Aus der Gegenrichtung fuhr ein anderer Pkw-Fahrer geradeaus in Richtung Stadtmitte. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er hier mit dem wartenden Pkw. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallverursacher zurück und flüchtete vom Unfallort. Durch Polizeibeamte der PI Bad Salzungen wurde der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Der dreijährige Sohn des Pkw-Fahrers wurde zur Vorsorge in das Klinikum Bad Salzungen verbracht. An beiden Pkws entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

