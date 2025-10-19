PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Raub mit Messer

Bad Salzungen (ots)

Am 17.10. gegen 22:15 Uhr meldete sich ein Mann bei der PI Bad Salzungen und gab an, dass er soeben von zwei jungen Männern in der Nähe der Schulstraße in Bad Salzungen ausgeraubt worden ist. Dabei wurde er mit einem Klappmesser bedroht und durchsucht. Die Täter entwendeten hierbei ca. 30 Euro Bargeld. Polizeibeamte suchten daraufhin den Mitteiler auf und führten die Anzeigenaufnahme durch. Weiterhin wurde eine schließlich erfolgreiche Nahbereichsfahndung nach den Tätern eingeleitet. Diese konnten im Bereich des Stadions aufgegriffen und zur PI Bad Salzungen verbracht werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten das besagte Klappmesser und das Bargeld aufgefunden werden. Da die Täter noch minderjährig waren, wurden die Erziehungsberechtigten informiert, welche sie in der Folge bei der Dienststelle abholten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

