Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Transporter aufgebrochen und hochwertige Rennräder gestohlen

Bad Liebenstein (ots)

Im Zeitraum vom 18.10. bis 19.10. zwischen 20:45 - 09:00 Uhr wurde ein Pkw Renault, welcher in der Straße Esplanade in Bad Liebenstein am Fahrbahnrand geparkt war, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Pkw wurden zwei hochwertige Rennräder, dazugehörige Laufräder sowie Fahrradbekleidung entwendet. Neben dem hohen Beuteschaden entstand an dem Pkw Renault ein nicht unerheblicher Sachschaden durch den Aufbruch. Bei den Rennrädern handelte es sich um ein weißes Specialized Tarmac SL8 und ein schwarzes Cube C68. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Bad Salzungen unter 03695-5510 zu melden.

