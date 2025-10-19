LPI-SHL: Pkw durch Unbekannte zerkratzt

Bad Salzungen (ots) - Am 17.10. gegen 22:15 Uhr meldete sich ein Mann bei der PI Bad Salzungen und gab an, dass er soeben von zwei jungen Männern in der Nähe der Schulstraße in Bad Salzungen ausgeraubt worden ist. Dabei wurde er mit einem Klappmesser bedroht und durchsucht. Die Täter entwendeten hierbei ca. 30 Euro Bargeld. Polizeibeamte suchten daraufhin den Mitteiler auf und führten die Anzeigenaufnahme durch. Weiterhin wurde eine schließlich erfolgreiche ...

