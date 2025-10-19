PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw durch Unbekannte zerkratzt

Otzbach (ots)

Im Zeitraum vom 17.10. bis 18.10. zwischen 18-13 Uhr wurde ein Pkw VW, welcher in der Arzbergstraße in der Ortslage Otzbach abgestellt war, beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten hierbei großflächig die Heckklappe und die Seiten des Pkw VW. An diesem entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Bad Salzungen unter 03695-5510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 14:08

    LPI-SHL: Strohpuppen angezündet

    Schergeshof (ots) - Am 19.10. gegen 00:40 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung an der B84, Abzweig Schergeshof. Unbekannte zündeten hier Strohpuppen einer Kirmesgesellschaft an, welche aus mehreren Heuballen bestanden. Nachdem die Feuerwehr ihre Löschmaßnahmen beendet hatten, begannen Polizeibeamte der PI Bad Salzungen ihre Tatortarbeit. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Hierdurch entstand an den Heuballen ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 14:07

    LPI-SHL: Raub mit Messer

    Bad Salzungen (ots) - Am 17.10. gegen 22:15 Uhr meldete sich ein Mann bei der PI Bad Salzungen und gab an, dass er soeben von zwei jungen Männern in der Nähe der Schulstraße in Bad Salzungen ausgeraubt worden ist. Dabei wurde er mit einem Klappmesser bedroht und durchsucht. Die Täter entwendeten hierbei ca. 30 Euro Bargeld. Polizeibeamte suchten daraufhin den Mitteiler auf und führten die Anzeigenaufnahme durch. Weiterhin wurde eine schließlich erfolgreiche ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 14:07

    LPI-SHL: Unfall verursacht und geflüchtet

    Bad Salzungen (ots) - Am 17.10. gegen 20:20 Uhr befand sich ein Pkw-Fahrer mit seinem dreijährigen Sohn auf der Leimbacher Straße in Bad Salzungen, wo er nach links in die Rhönstraße abbiegen wollte. Der Fahrer musste am Kreuzungsbereich an einer roten Ampel anhalten. Aus der Gegenrichtung fuhr ein anderer Pkw-Fahrer geradeaus in Richtung Stadtmitte. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er hier mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren