LPI-SHL: Pkw durch Unbekannte zerkratzt
Otzbach (ots)
Im Zeitraum vom 17.10. bis 18.10. zwischen 18-13 Uhr wurde ein Pkw VW, welcher in der Arzbergstraße in der Ortslage Otzbach abgestellt war, beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten hierbei großflächig die Heckklappe und die Seiten des Pkw VW. An diesem entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Bad Salzungen unter 03695-5510 zu melden.
