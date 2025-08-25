PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Küchenbrand im Stadtteil Nord
Hemshof

Ludwigshafen (ots)

(SE) Ludwigshafen Am Montag, 25.08.2025 wurde die Feuerwehr um 08:55 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus dem Gebäude in die Hartmannstraße im Stadttel Nord / Hemshof alarmiert.

Bei Ankunft stellte sich heraus, dass in der betroffenen Wohnung die Küche brannte und bereits von den Bewohnern zum Teil gelöscht wurde. Die Feuerwehr fand noch eine brennende Spülmaschine vor, welche mit einem Handfeuerlöscher abgelöscht und ins Freie verbracht wurde. Die Wohnung wurde maschinell belüftet und sowohl strom-, als auch gasfrei geschalten. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, die Polizei und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

