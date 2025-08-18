Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall in Ludwigshafen Ruchheim

Gleichzeitige Einsätze fordern die Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(JD) Am 18.8.2025 um 08:52 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in die Ruchheimer Straße nach Ludwigshafen Ruchheim gerufen.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden einen PKW vor, der gegen die Betonmauer der Unterführung unter der A650 geprallt war. Im Fahrzeug war eine männliche Person eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die eingeklemmte Person mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem erheblich deformierten Fahrzeug. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und dem Rettungshubschrauber Christoph 5 und die Polizei.

Gleichzeitig zu den laufenden Rettungsarbeiten in der Ruchheimer Straße bearbeitete die Feuerwehr Ludwigshafen zwei weitere Einsätze:

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Wredestraße waren keine technischen Rettungsmaßnahmen erforderlich. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der Betreuung der Betroffenen.

Mit dem Gaschromatographen des Landesanalysesystems Rheinland-Pfalz wurden Luftproben aus einem Gefahrstoffeinsatz im Landkreis Birkenfeld analysiert. Die Messergebnisse wurden durch die Fachberaterin des Landesanalysesystems der Einsatzleitung erläutert und übergeben.

