Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Geruchsbelästigung nach Produktaustritt in der BASF im Stadtgebiet Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(BS) Am 10. August 2025, um 7:23 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen über die Leitstelle der Werkfeuerwehr BASF über einen Produktaustritt innerhalb des Werkes informiert.

Kurz darauf erreichten auch die ersten Meldungen aus der Bevölkerung über deutlich wahrnehmbare Gerüche die Integrierte Leitstelle. Aufgrund der Meldungen wurden zwei Messfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen in die betroffenen Stadtteile entstandt und eigene Stoffrecherchen sowie eine Stoffausbreitungsberechnung durchgeführt. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung über den Produktaustritt informiert und gebeten, Fenster und Türen zu schließen und sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Die Warnung konnte im weiteren Verlauf des Einsatzes in Abstimmung mit der Einsatzleitung der Werkfeuerwehr der BASF herabgestuft werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 15 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen.

Während des Einsatzes musste die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz im Stadtgebiet ausrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

