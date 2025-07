FW Ludwigshafen: Gebäudevollbrand in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen (ots) - (KS) Am 01.07.2025 um 23:04 Uhr, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Betty-Imperto-Straße nach Ludwigshafen-Gartenstadt gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr, konnte eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung, eines Mehrfamilienhauses, im dortigen 2. Obergeschoss festgestellt werden. Nach dem Öffnen der Wohnungstür konnte ein Brand in einer stark vermüllten Wohnung festgestellt ...

mehr