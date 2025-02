LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Verletzten

Nordhausen (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde der Münzautomat der Selbstwaschanlage am Pulverhausweg in Nordhausen Ziel eines Diebes. Der hebelte am Automaten herum und wurde noch während der Tatbegehung durch einen Mitarbeiter der Tankstelle gestört. Dem Dieb gelang die Flucht auf einem Fahrrad. Er verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Dennoch gelang es ihm nicht, an die Münzgeldbox zu gelangen. Die Aufzubrechen lohne sich eh nicht, gab der Betreiber ...

