LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Sonntagabend einen 30-jährigen Autofahrer in der Auenstraße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,18 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige waren die Folge.
