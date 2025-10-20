LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Schmalkalden (ots) - In der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagabend begaben sich unbekannte Täter in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Braugasse in Schmalkalden. Dort befand sich ein Mountainbike der Marke "Cube", welches am Hinterrad mittels Fahrradschloss gesichert war. Der/die Unbekannte(n) bauten das Hinterrad ab und ließen es zurück - der andere Teil des Fahrrads wurde entwendet. Es entstand ...

mehr