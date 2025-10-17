Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Ein Tag ohne Verletzte im Straßenverkehr im Kreis Kleve!

Kreis Kleve (ots)

Der gestrige Donnerstag (16. Oktober 2025) war für uns, die Polizei im Kreis Kleve, ein bemerkenswerter Tag: Der erste Tag in diesem Jahr ohne Verletzte im Straßenverkehr! Dieser wünschenswerte Zustand war an den anderen Tagen nicht gegeben, es gab immer Leicht- und/oder Schwerverletzte oder sogar Getötete. Wir finden, ein schöner Tag und daher eine Meldung wert! Fahren Sie weiter vorsichtig, den Vorschriften und den Verkehrsverhältnissen angemessen, seien Sie aufmerksam und gegenseitig rücksichtsvoll im Straßenverkehr. Ihre Polizei im Kreis Kleve. (sp)

