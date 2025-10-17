PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Umkleidekabine: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Rees (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (15. Oktober 2025), 18:30 Uhr und Donnerstag (16. Oktober 2025), 09:50 Uhr kam es an der Ebentalstraße in Rees zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände eines Sportvereins und beschädigten dort eine Scheibe einer Umkleidekabine. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden aus der Kabine keine Wertgegenstände entwendet.

Zeugen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können, melden sich bitte unter 02822 7830 bei der Kripo Emmerich. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

