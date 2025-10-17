Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Bargeld und Schmuck entwendet: Kripo sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Donnerstag (16. Oktober 2025) kam es zwischen 18:20 Uhr und 20:50 Uhr am Schaafsweg in Kranenburg zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Terassentür eines Einfamilienhauses und durchsuchten nachfolgend mehrere Räume. Mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehreren Schmuckgegenständen aus Gold entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

