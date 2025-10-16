Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Terrassentür von Einfamilienhaus beschädigt: Unbekannte Täter durchsuchen Räumlichkeiten

Rheurdt (ots)

Am Mittwoch (15. Oktober 2025) kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:50 Uhr am Bergdahlsweg in Rheurdt zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen zum beschriebenen Sachverhalt und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

