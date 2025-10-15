POL-KLE: Kalkar - Baumesse 2025: Kreispolizeibehörde Kleve mit Informationsstand und Fachvorträgen
Kalkar (ots)
Im Rahmen der Kalkarer Baumesse 2025 (Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Oktober 2025) wird auch die Kreispolizeibehörde Kleve mit einem Informationsstand in den Messehallen des Wunderland Kalkar vertreten sein. Die Kolleginnen und Kollegen, zu welchen u.a. Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau, Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang sowie Kriminaloberkommissar Michael Weyers zählen, werden dabei wertvolle Hinweise und Tipps rund um das Thema "Einbruchschutz" vermitteln.
Alle interessierten Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit am Freitag als auch am Samstag, jeweils um 14:00 Uhr, an einem kostenlosen und neutralem Vortragsangebot der Polizei teilzunehmen. Das Informationsangebot der Polizei bei der diesjährigen Kalkarer Baumesse wird mit Informationen rund um die Verkehrssicherheit sowie den Polizeiberuf selbst abgerundet.
Mit der Teilnahme an der Baumesse beteiligt sich die Polizei im Kreis Kleve auch am landesweiten Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruchdiebstahl. Weitere Infos zur Präventionskampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer
Wir freuen auf Ihren Besuch an unserem Informationsstand, welcher an den drei Messetagen jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr besetzt ist. (pp)
