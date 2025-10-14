PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.10. 2025, 15:35 Uhr: Mann bei Schlägerei schwer verletzt
Blechschere als Waffe
Tatverdächtiger festgenommen

Kleve (ots)

Der 24-jährige Tatverdächtige wurde am heutigen Dienstag (14. Oktober 2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. (sp)

