Kleve (ots) - Am Dienstag (14. Oktober 2025) gegen 14:30 Uhr wurde in Kleve an der Grunewaldstraße Höhe der Ortslage Reichswalde ein 27-jähriger Mann aus Kleve bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er hatte als Jogger versucht, von der Engelsstraße aus die Grunewaldstraße in Richtung Reichswalde zu ...

mehr