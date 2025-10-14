Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - "Gewalt gegen Mädchen und Frauen": Präventionsangebote von AWO und Polizei

Kreis Kleve (ots)

Mit dem Start in den November setzen das Familienbildungswerk AWO Kreisverband Kleve e.V. und die Kreispolizeibehörde Kleve ihr gemeinsames kostenloses Vortragsangebot fort. Am 3. November in Goch sowie am 4. November in Nütterden lautet das Thema der Vorträge "Gewalt gegen Mädchen und Frauen - Für ein sicheres Gefühl". Bei den rund neunzigminütigen Vorträgen wird Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau, aus dem Bereich der Kriminalprävention, dabei u.a. über Möglichkeiten des Selbstschutzes und wirkungsvolles Verhalten in bedrohlichen Situationen berichten. Außerdem werden im Rahmen der Vorträge, bei welchen Selbstbehauptung und Sensibilisierung im Mittelpunkt stehen, Informationen und geeignete Handlungsstrategien vermittelt.

Die genauen Rahmendaten für die beiden Vorträge lauten:

Montag, 03.11.2025, 18:00 bis 19:30 Uhr, AWO Kita & Familienzentrum Nierspiraten, Goch (Kursnummer: K25-GF5)

Dienstag, 04.11.2025, 18:00 bis 19:30 Uhr, Kita & Familienzentrum St. Barbara, Nütterden (Kursnummer: K25-GF6)

Die Anmeldung für die kostenlosen Vortragsangebote erfolgt über die Website des Familienbildungswerk des AWO Kreisverband Kleve (https://awo-kreiskleve.de/einrichtungen/familie/familienbildungswerk-fbw/anmelden/). Auch eine Anmeldung per Mail (awo-fbw@awo-kreiskleve.de) oder per Telefon (02821/7364727) ist möglich. Die Kursnummern (K25-GF5 oder K25-GF6) sind bei allen drei Anmeldemöglichkeiten anzugeben. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. (pp)

