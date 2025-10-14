Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Zusammenstoß verhindert: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Mittwoch (8. Oktober 2025) kam es gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Wachtendonker Straße / Straelener Straße / Venloer Straße / Landfriedensstraße Straße in Wachtendonk zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 16-jähriger Verkehrsteilnehmender aus Wachtendonk befand sich mit einem Leichtkraftrad (Hersteller: Yamaha) an der oben genannten Kreuzung und hatte dabei zwei Fahrzeuge vor sich, welche beabsichtigten die Fahrt nach links, auf die Landfriedensstraße, fortzusetzen. Der 16-jährige wollte seine Fahrt unterdessen in Fahrtrichtung Venloer Straße fortsetzen und überholte deswegen das direkt vorrausfahrende Fahrzeug. In diesem Moment schwenkte der wiederum vor diesem Fahrzeug fahrende Pkw nach rechts aus und setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Venloer Straße fort. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der 16-Jährige, eigenen Angaben zufolge, nach rechts aus und verlor dabei die Kontrolle über das Leichtkraftrad. Durch den Sturz blieb der Verkehrsteilnehmer unverletzt, jedoch wurde das Kraftrad auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich, nach aktuellem Kenntnisstand, mit einem dunklen Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, welche sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 melden. (pp)

