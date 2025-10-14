PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Abgestellter Jeep auf der Fahrerseite beschädigt

Emmerich am Rhein-Praest (ots)

Im Zeitraum von Samstag (11. Oktober 2025), 16:00 Uhr und Sonntag (12. Oktober 2025), 02:30 Uhr kam es am Bahnweg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines schwarzen Jeep Compass hatte den Wagen, auf dem Grünstreifen, in Fahrtrichtung Vrasselt abgestellt und musste nach seiner Rückkehr Beschädigungen auf der Fahrerseite feststellen. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde der Wagen u.a. im Bereich des Außenspiegels beschädigt. Da sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne seinen Pflichten nachzukommen, verständigte der 26-jährige Halter aus Bocholt die Polizei.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

