PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Sturz mit Pedelec: 81-jährige Niederländerin zieht sich schwere Verletzungen zu

Kranenburg-Zyfflich (ots)

Am Montag (13. Oktober 2025) kam es gegen 13:40 Uhr an der Straße "Kleyen" in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine achtköpfige Personengruppe befuhr mit Pedelecs die Straße "Kleyen" in Fahrtrichtung Mehr. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass einer der Personen, ein 79-jähriger Mann aus den Niederlanden (Berg en Dal), aufgrund der verdreckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Pedelec verlor und stürzte. Aufgrund des Sturzgeschehen waren zwei Personen der Gruppe, eine 76-jährige bzw. eine 81-jährige Frau (beide ebenfalls aus den Niederlanden - Berg en Dal), gezwungen zu bremsen und verloren dabei ebenfalls die Kontrolle über ihre Pedelecs. Aufgrund der beiden Sturzgeschehen blieben der 79-jährige Mann sowie die 76-jährige Frau, nach eigenen Angaben, unverletzt, während sich die 81-jährige Niederländerin schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus verbracht wurde. An den drei Pedelecs entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 08:25

    POL-KLE: Rees - Kollision zwischen Pkw und Pedelec: Frau aus Isselburg verletzt sich schwer

    Rees-Millingen (ots) - Am Montag (13. Oktober 2025) kam es gegen 12:15 Uhr an der Hauptstraße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Rees befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte vorwärts in eine Parklücke, auf Höhe einer Apotheke, einzuparken. Im Rahmen des Parkvorgangs wollte der Mann sein Fahrzeug, einen schwarzen Porsche Macan, korrigieren ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:38

    POL-KLE: Geldern - Hecken Am Booshof in Brand gesetzt / Zeugen gesucht

    Geldern (ots) - Eine bisher unbekannte Person hat in Geldern an der Straße Am Booshof am Sonntag (12. Oktober 2025) etwa gegen 01:10 Uhr zwei Hecken an Privatgrundstücken angezündet. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr Geldern gelöscht. An beiden Tatorten wurde eine vermutlich männliche, schwarz gekleidete Person beobachtet, die sich mit einem Herrenfahrrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren