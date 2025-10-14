Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Sturz mit Pedelec: 81-jährige Niederländerin zieht sich schwere Verletzungen zu

Kranenburg-Zyfflich (ots)

Am Montag (13. Oktober 2025) kam es gegen 13:40 Uhr an der Straße "Kleyen" in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine achtköpfige Personengruppe befuhr mit Pedelecs die Straße "Kleyen" in Fahrtrichtung Mehr. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass einer der Personen, ein 79-jähriger Mann aus den Niederlanden (Berg en Dal), aufgrund der verdreckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Pedelec verlor und stürzte. Aufgrund des Sturzgeschehen waren zwei Personen der Gruppe, eine 76-jährige bzw. eine 81-jährige Frau (beide ebenfalls aus den Niederlanden - Berg en Dal), gezwungen zu bremsen und verloren dabei ebenfalls die Kontrolle über ihre Pedelecs. Aufgrund der beiden Sturzgeschehen blieben der 79-jährige Mann sowie die 76-jährige Frau, nach eigenen Angaben, unverletzt, während sich die 81-jährige Niederländerin schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus verbracht wurde. An den drei Pedelecs entstand Sachschaden. (pp)

