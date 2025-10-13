PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mann bei Schlägerei schwer verletzt
Blechschere als Waffe
Tatverdächtiger festgenommen

Kleve (ots)

Am Montag (13. Oktober 2025) gegen 06:16 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine Schlägerei zwischen zwei Personen in Kleve an der Grabenstraße. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen auf zwei verletzte Personen. Ein 24-jähriger Mann aus Kleve war nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem 27-jährigen Mann aus Bedburg-Hau zufällig am Tatort aufeinander getroffen. Zwischen den beiden gab es in der letzten Zeit Streit, der am heutigen Tag zunächst verbal fortgesetzt wurde. Diese Auseinandersetzung wurde im weiteren zu einer körperlichen Konfrontation, bei der der 24-jährige eine Blechschere einsetzte und den anderen Mann am Oberschenkel verletzte. Der 27-Jährige erlitt darüber hinaus noch eine Augenverletzung, weshalb er durch den Rettungsdienst einer Klinik in den Niederlanden zugeführt wurde. Wie diese Verletzung entstand, ist derzeit noch nicht klar. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich zur Zeit im Polizeigewahrsam. Er wurde bei der Auseinandersetzung nur leicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

