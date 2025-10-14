POL-KLE: Rees - Kollision zwischen Pkw und Pedelec: Frau aus Isselburg verletzt sich schwer
Rees-Millingen (ots)
Am Montag (13. Oktober 2025) kam es gegen 12:15 Uhr an der Hauptstraße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Rees befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte vorwärts in eine Parklücke, auf Höhe einer Apotheke, einzuparken. Im Rahmen des Parkvorgangs wollte der Mann sein Fahrzeug, einen schwarzen Porsche Macan, korrigieren und fuhr deshalb ein Stück aus der Parklücke wieder heraus. In diesem Moment befuhr eine 52-jährige Frau aus Isselburg, mit einem Pedelec, die Hauptstraße und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Die Isselburgerin verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec als auch am Pkw entstand leichter Sachschaden. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell