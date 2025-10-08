POL-LIP: Detmold. Bürgernähe und Präsenz rund ums Hermannsdenkmal: Neue Bezirksdienstbeamtin für Detmold.

Polizei Lippe

Neue Bezirksdienstbeamtin für Detmold.

Der Detmolder Bezirksdienst hat ein neues Gesicht: Polizeioberkommissarin Janina Bolenius ist seit September 2025 als Kontaktbeamtin für die Bereiche Berlebeck, Heiligenkirchen, Hiddesen und Hornoldendorf zuständig. Ihre Vorgängerin Silke Obermeier ist innerhalb der lippischen Polizei in die Direktion Verkehr gewechselt und widmet sich nun neuen Aufgaben.

Janina Bolenius lebt selbst mit ihrer Familie in Detmold und sieht ihrem neuen Posten freudig entgegen: "Mein Ziel ist es durch Bürgernähe und Präsenz vor Ort für jegliche polizeiliche Angelegenheiten der Bürger in meinem Bezirk eine kompetente Ansprechpartnerin zu sein."

Ihre Karriere bei der Polizei begann sie 2012. Nach dem dualen Studium führte der Weg sie zunächst zum Polizeipräsidium Köln, wo sie wertvolle Erfahrungen im Wach- und Wechseldienst in der Kölner Innenstadt sammeln konnte. Anschließend war die Polizeioberkommissarin einige Jahre als Lehrende für das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW in Schloss Holte- Stukenbrock tätig. 2023 kehrte sie wieder nach Lippe zurück und verstärkte bis jetzt das Streifen-Team der Polizeiwache Blomberg.

Als Mutter von zwei Kindern ist Janina Bolenius in ihrer neuen Rolle besonders der Kontakt zu Kindergärten und Schulkindern wichtig: "Die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft sollen die Polizei als Freund und Helfer wahrnehmen und keine Angst haben, uns bei Fragen oder Problemen anzusprechen. Ein großes Augenmerk lege ich auch auf die Schulwegsicherung."

Ihre Freizeit verbringt die 34-Jährige am liebsten mit ihrer Familie oder auch mit Hund und Pferd in der Natur. Beruflich ist sie in ihrem Bezirksdienstbüro in der Paulinenstraße 45 in Detmold zu finden, wenn sie nicht gerade durch ihr Revier streift. Telefonisch erreichen Bürgerinnen und Bürger sie unter (05231) 609-1473.

