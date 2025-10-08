PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Lagerhalle angegangen.

Lippe (ots)

In der Fluchtstraße hörten Zeugen am frühen Mittwochmorgen (08.10.2025) gegen 2 Uhr wie eine Fensterscheibe einer Lagerhalle eingeschlagen wurde. In das Firmengebäude gelangten die unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

