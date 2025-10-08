POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Lagerhalle angegangen.

Lippe (ots) - Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Sichterwiese war zwischen Montag- und Dienstagnachmittag (06./07.10.2025) das Ziel von Einbrechern. Wie sie in die Wohnung gelangten, ist unklar. Sie entwendeten unter anderem Werkzeug sowie einen Computer mit Bildschirm. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden. ...

mehr