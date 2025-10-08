PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. In Wohnhaus eingestiegen.

Lippe (ots)

In der Straße Südfeld sind Einbrecher zwischen Freitagmittag und Montagabend (03. - 06.10.2025) in ein unverschlossenes Wohnhaus eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck, Silber- und Goldbarren aus den Räumlichkeiten. Zeugenhinweise zum Wohnungseinbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:00

    POL-LIP: Detmold. Hauswand durch Vorfahrtsunfall stark beschädigt.

    Lippe (ots) - An der Kreuzung Bielefelder Straße/Pivitsheider Straße kam es am Dienstagmorgen (07.10.2025) gegen 7.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug in ein Haus fuhr. Eine 19-Jährige aus Lemgo war mit ihrem VW Polo auf der Pivitsheider Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Bielefelder Straße in Richtung Detmold abbiegen. Dabei übersah sie einen Ford Transit, dessen ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:32

    POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. 17-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

    Lippe (ots) - Seit Montagabend (06.10.2025) gegen 22 Uhr wird ein 17-Jähriger aus Detmold vermisst. Der Jugendliche wurde zuletzt in der Straße "Auf der Helle" gesehen und hält sich gerne im Wald sowie im Bereich Detmold auf. Eine Eigengefährdung kann aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Medien und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren