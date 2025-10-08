POL-LIP: Lügde. In Wohnhaus eingestiegen.
Lippe (ots)
In der Straße Südfeld sind Einbrecher zwischen Freitagmittag und Montagabend (03. - 06.10.2025) in ein unverschlossenes Wohnhaus eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck, Silber- und Goldbarren aus den Räumlichkeiten. Zeugenhinweise zum Wohnungseinbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell