POL-LIP: Lügde. In Wohnhaus eingestiegen.

Lippe (ots) - An der Kreuzung Bielefelder Straße/Pivitsheider Straße kam es am Dienstagmorgen (07.10.2025) gegen 7.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug in ein Haus fuhr. Eine 19-Jährige aus Lemgo war mit ihrem VW Polo auf der Pivitsheider Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Bielefelder Straße in Richtung Detmold abbiegen. Dabei übersah sie einen Ford Transit, dessen ...

