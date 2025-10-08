Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Hauswand durch Vorfahrtsunfall stark beschädigt.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Bielefelder Straße/Pivitsheider Straße kam es am Dienstagmorgen (07.10.2025) gegen 7.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug in ein Haus fuhr. Eine 19-Jährige aus Lemgo war mit ihrem VW Polo auf der Pivitsheider Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Bielefelder Straße in Richtung Detmold abbiegen. Dabei übersah sie einen Ford Transit, dessen 39-jähriger Fahrer aus Blomberg auf der Bielefelder Straße in Richtung Pivitsheide fuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Wagen schleuderte der Ford in eine Hauswand und rollte anschließend zurück auf die Bielefelder Straße, wo er gegen den Hyundai I 30 einer 57-jährigen Detmolderin prallte. Der 39-Jährige sowie seine 33-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Ford musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen und am stark beschädigten Haus ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell