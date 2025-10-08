Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Verkehrsunfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Im Bereich Alverdisser Straße/ B 66 ereignete sich am Dienstagnachmittag (07.10.2025) gegen 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall beim Abbiegen. Ein 23-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg fuhr mit seinem Subaru Forester auf der B 66 in Richtung Sonneborn und beabsichtigte nach links in Richtung Alverdisser Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen Mercedes C 180, dessen 43-jähriger Fahrer aus Barntrup in Richtung Selbeck unterwegs war und ihm entgegenkam. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt der 43-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro; sie mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr beseitigt.

