POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnung.
Lippe (ots)
Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Sichterwiese war zwischen Montag- und Dienstagnachmittag (06./07.10.2025) das Ziel von Einbrechern. Wie sie in die Wohnung gelangten, ist unklar. Sie entwendeten unter anderem Werkzeug sowie einen Computer mit Bildschirm. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.
