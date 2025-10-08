PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Sichterwiese war zwischen Montag- und Dienstagnachmittag (06./07.10.2025) das Ziel von Einbrechern. Wie sie in die Wohnung gelangten, ist unklar. Sie entwendeten unter anderem Werkzeug sowie einen Computer mit Bildschirm. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

