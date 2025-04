BPOL NRW: Notbremse gezogen, Zug verunreinigt und Bundespolizisten beleidigt

Bochum - Menden (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. April) trafen Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen auf einem abgesperrten Bahnsteig an. Durch eine kurze Befragung fanden die Beamten heraus, welchen gefährlichen Weg der 22-Jährige dorthin genommen hat. ...

mehr