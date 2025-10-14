Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Motorschaden stoppt flüchtiges Fahrzeug

Fahrer wollte sich Zoll-Kontrolle entziehen

Kevelaer (ots)

Am Montag (13. Oktober 2025) gegen 23:10 Uhr wollte eine Streife des Hauptzollamtes Duisburg, Dienstsitz Emmerich, ein Auto kontrollieren, welches über den Grenzübergang Hees aus den Niederlanden kommend in das Bundesgebiet eingereist war. Der Fahrer des Fahrzeuges, ein 36-jähriger aus Kevelaer, entzog sich zunächst der Kontrolle, in dem er stark beschleunigte und sich in Richtung Kevelaer entfernte. Nachdem er von der Weller Landstraße nach links in die Wember Straße eingebogen war, stoppte das Fahrzeug, ein Mazda 6, aufgrund eines Motorschadens. Bei dem Fahrer wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden, die durch den Zoll sichergestellt wurde. Er hatte im Weiteren vor Antritt der Fahrt Cannabis konsumiert, weshalb durch die hinzugezogene Polizei eine Blutprobe angeordnet wurde. Durch die Feuerwehr Kevelaer wurde der Motor des Fluchtwagens gekühlt, darüber hinaus die ausgelaufenen Betriebsstoffe abgestreut. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Fahrer wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (sp)

