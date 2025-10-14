Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 27-Jähriger Mann aus Kleve bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

beim Überqueren der Fahrbahn von Pkw erfasst

Kleve (ots)

Am Dienstag (14. Oktober 2025) gegen 14:30 Uhr wurde in Kleve an der Grunewaldstraße Höhe der Ortslage Reichswalde ein 27-jähriger Mann aus Kleve bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er hatte als Jogger versucht, von der Engelsstraße aus die Grunewaldstraße in Richtung Reichswalde zu überqueren. Nachdem er mehrere in Richtung Kleve und damit für ihn von links kommende Fahrzeuge passieren ließ, rannte er unvermittelt die Fahrbahn und achtete vermutlich nicht auf den von rechts kommenden Verkehr. Hier fuhr ein 26-Jähriger aus Goch mit seinem VW T-Cross in Richtung Grunewald. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Jogger nicht verhindern. Der Mann aus Kleve erlitt lebensgefährliche Verletzungen und und wurde mit dem Rettungswagen einer Klinik in den Niederlanden zugeführt. Der angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Autofahrer und eine im Fahrzeug befindliche Begleiterin wurden ebenso wie eine Unfallzeugin durch den Rettungsdienst betreut. Der Opferschutz der Polizei übernahm die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen des Schwerverletzten. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt. Der VW wurde sichergestellt. Die Grunewaldstraße, die sich hier außerhalb geschlossener Ortschaft befindet, wurde zwischen den Straßen Dorfanger/Wolfsgraben und An der Hand vollständig für mehrere Stunden gesperrt. (sp)

