Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Container auf Baustellengelände aufgebrochen: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge

Goch (ots)

Im Zeitraum von Montag (13. Oktober 2025), 17:00 Uhr und Dienstag (14. Oktober 2025), 07:00 Uhr kam es an der Schützenstraße in Goch zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Baustellengelände, hebelten dort die Türen von mehreren Containern auf und entwendeten diverse Werkzeuge (eine genauere Benennung der Geräte ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich).

Im Rahmen der Ermittlungen sucht Kripo Goch nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell