Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Mehrparteienhaus entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Montag (13. Oktober 2025), 23:00 Uhr und Dienstag (14. Oktober 2025), 04:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Tür eines Mehrparteienhauses an der Kavarinerstraße in Kleve. Nachdem sich der oder die Täter Zugang zum Haus verschafft hatten, entwendeten Sie mehrere Wertgegenstände (u.a. ein Skateboard, einen Staubsauger sowie mehrere Sneaker-Paare) welche im Hausflur abgestellt gewesen waren.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell