Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeugführer begeht zwei Trunkenheitsfahrten in unter zwei Stunden

Faid/Bruttig-Fankel (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Faid in der Nacht von Samstag, den 11.10.2025, auf Sonntag, den 12.10.2025, wird festgestellt, dass der kontrollierte PKW-Führer alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von knapp 1 Promille. Dem 29-jährigen Mann wird die Weiterfahrt untersagt.

Weniger als zwei Stunden später wird derselbe alkoholisierte Fahrer erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen - diesmal in der Ortslage Bruttig-Fankel und mit einem anderen PKW.

Gegen den Fahrzeugführer werden zwei Anzeigen wegen des Verdachts von Trunkenheitsfahrten gefertigt.

