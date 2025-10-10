PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung - Wohnhausbrand

St. Johann, Neustraße (ots)

Aktuell befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei mit starken Kräften bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2, 56727 Mayen
Bohr, PHK

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 11:07

    POL-PDMY: Umweltdelikte - Kripo Mayen bittet um Hinweise

    Mayen (ots) - Die Kriminalinspektion Mayen ermittelt aktuell in mehreren Fällen illegaler Altöl-Entsorgung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Fall 1 - Kottenheim: Am 03.10.2025 wurde vor dem Bürgerhaus in Kottenheim eine mit Altöl gefüllte Tabakdose abgestellt. Das Öl lief über und sickerte in die Fugen des Bodenpflasters. Fall 2 - Mayen: Am 04.10.2025 wurde am Mitfahrerparkplatz an der BAB 48 bei Mayen ein ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 10:16

    POL-PDMY: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

    Mayen, Koblenzer Straße (ots) - Im Zeitraum vom 07.10.2025, ca. 20:00 Uhr, bis 08.10.2025, 06:10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle, in Höhe des Anwesens der Hausnummer 156. Bislang unbekannte Täter zerstörten eine Glasscheibe einer Anzeigentafel im Bushaltehäuschen. Zudem wurde ein Metallmülleimer umgestoßen. Der hinterlassene Sachschaden, beläuft sich auf ca. 1000.- EUR. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren