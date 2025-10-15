Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Mann bei Zusammenstoß mit geparktem Wagen in Appeldorn schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Dienstag (14. Oktober 2025) kam es gegen 15:15 Uhr in Kalkar-Appeldorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Mann aus Kalkar schwer verletzt wurde. Er befuhr mit seinem VW Golf die Reeser Straße in Richtung der Bundesstraße 57. In Höhe der Hausnummer 115 kollidierte er aus bisher nicht eindeutig geklärter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Adam. Der geparkte Wagen wurde dabei um die eigene Achse gedreht und um wenige Meter verschoben, der VW des Mannes kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Durch die Feuerwehr Kalkar wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

