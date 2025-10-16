Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht: Abgestellter Pkw im Heckbereich beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (15. Oktober 2025) kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:35 Uhr an der Marienstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 53-jährige Nutzerin eines schwarzen VW UP! hatte das Fahrzeug auf dem Parkstreifen an der Marienstraße abgestellt. Nach Rückkehr zum Wagen musste die Frau aus Weeze, Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange auf der Fahrerseite feststellen und informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher hatte sich zuvor von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

