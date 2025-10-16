Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Transporter-Fahrer kollidiert mit Fahrbahnverengungen in Brienen

Hinweise auf starke Alkoholisierung

Kleve (ots)

Am Mittwoch (15. Oktober 2025) gegen 21:50 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Hengelo in den Niederlanden mit seinem VW Transporter die Briener Straße von Kleve kommend in Richtung Brienen. Unmittelbar am Ortseingang des Klever Ortsteils wich er nach eigenen Angaben einem kleinen Tier aus und fuhr dabei nach rechts gegen eine Fahrbahnverengung. Dabei kollidierte er mit dem Bordstein, kam nach links ab und kollidiert im weiteren mit einer ca. 10 Meter entfernten linksseitigen Fahrbahnverengung und einem darauf befindlichen Baum. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden. Vor Ort ergaben sich den eingesetzten Polizeibeamten deutliche Hinweise auf eine starke Alkoholisierung, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrbahnverengungen entstand Sachschaden. (sp)

