Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Tür beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Wertgegenstände aus Einfamilienhaus

Issum-Sevelen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (14. Oktober 2025), 09:00 Uhr und Donnerstag (16. Oktober 2025), 13:00 Uhr kam es "An der Dahlenmühle" in Issum zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter beschädigten eine Tür eines Einfamilienhauses, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände sowie einen Werkzeugkoffer.

Die Kripo Geldern ermittelt und sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02831 1250 melden. (pp)

