POL-KLE: Kreis Kleve - "Dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit": Kostenloses und neutrales Vortragsangebot der Kreispolizeibehörde Kleve

Innerhalb von wenigen Minuten kann sich alles verändern. Der unbekannte Täter beschädigt eine Scheibe, durchsucht den wohl privatesten Bereich, entwendet neben der geliebten Spielekonsole noch Geld sowie Schmuck und entfernt sich von der Örtlichkeit. Für die Opfer bleibt neben dem finanziellen Schaden oftmals leider auch der anhaltende psychische Eindruck, es ist jemand in meine Privatsphäre eingedrungen.

Mit einem kostenlosen und neutralen Vortragsangebot, welches unter dem Motto "Dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit" steht, möchte die Kreispolizeibehörde Kleve Präventionshinweise zum Thema "Einbruchschutz" vermitteln. Von November 2025 bis Februar 2026 werden Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers, beide aus dem Bereich der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Kleve, monatlich jeweils einen der Vorträge anbieten. Im Rahmen der Vorträge werden bspw. die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Sicherung einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses und der Einsatz von Videotechnik sowie Einbruchmeldeanlagen thematisiert.

Die Rahmendaten der vier geplanten Vorträge, welche jeweils um 15:00 Uhr beginnen, finden Sie nachfolgend:

3. November 2025 Polizeidienststelle Emmerich Großer Wall 52, 46446 Emmerich

1. Dezember 2025 Polizeidienststelle Geldern Am Nierspark 27, 47608 Geldern

5. Januar 2026 Polizeidienststelle Kleve Kanalstraße 7, 47533 Kleve

3. Februar 2026 Polizeidienststelle Goch Feldstraße 37 - 39, 47574 Goch

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten sich, spätestens bis zum letzten Freitag vor dem jeweiligen Termin, per E-Mail (praevention.kleve@polizei.nrw.de) oder telefonisch (02821 / 504-1971 bzw. 02821 / 504-1972) anzumelden. Die Kreispolizeibehörde Kleve freut sich auf Ihre Teilnahme. (pp)

