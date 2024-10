Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Das Beratungsmobil der Polizeilichen Beratungsstelle stoppt in Suhl

Suhl (ots)

Das Beratungsmobil der Landespolizeiinspektion Suhl wird am 25.10.2024 (Freitag), in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, vor dem Inspektionsdienst in der Bahnhofstraße in Suhl stehen. Ansprechpartnerin für Fragen zu verschiedenen Kriminalitätsthemen ist die Sachbearbeiterin der Polizeilichen Beratungsstelle, Kriminalhauptkommissarin Manuela Ploch. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich in der genannte Zeit über Betrugs- und Trickbetrugsmaschen, über andere Phänomene der Kriminalität sowie zu Einbruchschutzmaßnahmen, gerade mit Blick auf den jährlichen Aktionstag "Tag des Einbruchsschutzes" am 27.10.2024, beraten zu lassen. Hierbei kann auch die im März 2024 vorgestellte neue Broschüre "Enkeltrick & Co" der Landespolizeidirektion kostenfrei erworben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell