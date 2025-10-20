LPI-SHL: Fahrradgeschäft angegriffen
Hildburghausen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich am Montag (20.10.2025) gegen 01:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Dammstraße in Hildburghausen. Die Einbrecher entwendeten zwei Pedelecs der Marke "Cube" im Gesamtwert von etwa 10.500 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0272156/2025 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell