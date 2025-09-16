Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (890) Baustellencontainer aufgebrochen - Zeugenaufruf
Nürnberg (ots)
Im Zeitraum von Sonntagmittag (14.09.2025) bis Montagmorgen (15.09.2025) brachen Unbekannte eine Vielzahl von Baustellencontainer im Nürnberger Stadtteil Werderau auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Die Unbekannten verschafften sich im genannten Zeitraum gewaltsam über die jeweiligen Türen Zutritt zu mindestens 14 Baucontainer einer Baustelle in der Maiacher Straße. Hierdurch verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Aus den Containern entwendeten die Unbekannten Werkzeug im Wert von mindestens 10.000 Euro.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.
Erstellt durch: Michael Petzold / bl
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell