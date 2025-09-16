Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (890) Baustellencontainer aufgebrochen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Sonntagmittag (14.09.2025) bis Montagmorgen (15.09.2025) brachen Unbekannte eine Vielzahl von Baustellencontainer im Nürnberger Stadtteil Werderau auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich im genannten Zeitraum gewaltsam über die jeweiligen Türen Zutritt zu mindestens 14 Baucontainer einer Baustelle in der Maiacher Straße. Hierdurch verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Aus den Containern entwendeten die Unbekannten Werkzeug im Wert von mindestens 10.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

