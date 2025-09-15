Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (889) Verkehrsunfall im Fürther Westen - Zeugen gesucht
Fürth (ots)
Samstagnacht (13.09.2025) ereignete sich im Fürther Stadtteil Hardhöhe ein Verkehrsunfall bei dem sich zwei Personen Verletzungen zuzogen und erheblicher Sachschaden entstand. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.
Gegen 21:20 Uhr war ein 22-jähriger Mann mit seinem 20-jährigen Beifahrer in einem weißen Mercedes auf der Würzburger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte auf Höhe der Unterfarrnbacher Straße über eine Verkehrsinsel und fuhr dabei zwei Fußgängerampeln um. Erst an der dritten Ampel kam er zum Stillstand.
Der Autofahrer und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachaschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.
Beamte der Verkehrspolizei nahmen den Unfall vor Ort auf und führen die Ermittlungen zur Unfallursache. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 973997115 bei der Verkehrspolizei Fürth zu melden.
